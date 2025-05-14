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06:00, 14 мая 2025Интернет и СМИ

Россиянам дали четыре избавляющих от усталости и забывчивости совета

Врач Шаповаленко призвала решать головоломки для борьбы с забывчивостью
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко и нутрициолог Елена Коршун в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» дали четыре совета, которые помогут избавиться от усталости и забывчивости. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

По словам специалисток, усталость и забывчивость могут возникать, если мозг активно работает и перетруждается. Поэтому органу необходимо давать отдыхать, уточнила нутрициолог. «Обязательно отложите все гаджеты, телевизоры, успокойтесь, настройтесь, потому что сон очень важен для восстановления нашего мозга», — рассказала Коршун. Она также добавила, что продолжительность сна должна составлять 7-8 часов.

Шаповаленко призвала решать головоломки, изучать иностранные языки или собирать пазлы для борьбы с забывчивостью. Врач объяснила, что такие действия повышают нейропластичность мозга.

Помимо этого, как отметила доктор медицинских наук, нужно гулять и правильно питаться. Шаповаленко порекомендовала включить в рацион цельнозерновые продукты и жирную рыбу как источники полезных для мозга микроэлементов. Коршун добавила, что также положительно влияют на работу мозга ягоды и зеленый чай из-за их антиоксидантных свойств.

Ранее диетолог Юлия Чехонина и реабилитолог Сергей Агапкин назвали напиток, способный защитить от деменции. По их словам, он также снижает давление.

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