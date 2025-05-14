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17:37, 14 мая 2025Забота о себе

Россиян призвали включить в рацион несколько доступных продуктов

Врач Павлова призвала включить в рацион бананы и спаржу для здоровья кишечника
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gustavo Sanchez / Unsplash

Эндокринолог Зухра Павлова заявила, что здоровье кишечника можно улучшить, включив в рацион несколько доступных продуктов. Их она назвала россиянам в своем Telegram-канале.

Как отметила Павлова, кишечнику для нормального функционирования необходимы как пробиотики, так и пребиотики, которые обязательно нужно принимать вместе. «Друг без друга они работают хуже. Это как посадить полезные бактерии в почву, но не поливать их», ─ пояснила она.

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Врач призвала включить в рацион йогурт, кефир, квашеную капусту, кимчи и мисо, поскольку в них содержатся пробиотики. Пребиотиками же, по ее словам, богаты чеснок, лук, бананы, спаржа, цельный овес, цикорий и топинамбур. В заключение Павлова напомнила, что от здоровья кишечника зависит работа иммунной системы, а также скорость обмена веществ.

Ранее диетолог Мелисса Чанг рассказала о распространенных ошибках, которые мешают похудеть. По ее словам, во время еды не стоит смотреть телевизор, иначе можно переесть.

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