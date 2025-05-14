Россияне получили возможность купить Лабубу

Россияне получили возможность купить куклы Лабубу на CDEK.Shopping

Россияне получили возможность купить трендовые куклы Лабубу. Об этом «Ленте.ру» рассказали в сервисе CDEK.Shopping.

Отмечается, что на платформе открылись официальные продажи плюшевых игрушек бренда POP Mart. Стоимость одного монстра — около 3000 рублей. При этом за экземпляр в редком цвете Chestnut Cocoa коллекционерам придется заплатить от 12 тысяч рублей.

По словам аналитиков, спрос на Лабубу растет стремительно. «Всего за сутки после добавления товара на витрину мы получили сотни заказов, и их число продолжает расти», — подчеркивает руководитель категории Fashion CDEK.Shopping Елизавета Попова.

Лабубу представляют собой эльфов размером с котенка, отличающихся заостренными ушами и зубастой улыбкой. Их придумал

гонконгский художник Касинг Лунг еще в 2015 году — это героиня его иллюстрированной книги The Monsters. В комиксе были и другие причудливые персонажи: Зиммомо, Тайкоко, Спуки и Пато, но именно Лабубу обрела широкую популярность у публики.

В апреле россияне также бросились скупать бирки от хлеба.