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19:11, 14 мая 2025Ценности

Россияне получили возможность купить Лабубу

Россияне получили возможность купить куклы Лабубу на CDEK.Shopping
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Kuba Dabrowski / WWD / Getty Images

Россияне получили возможность купить трендовые куклы Лабубу. Об этом «Ленте.ру» рассказали в сервисе CDEK.Shopping.

Отмечается, что на платформе открылись официальные продажи плюшевых игрушек бренда POP Mart. Стоимость одного монстра — около 3000 рублей. При этом за экземпляр в редком цвете Chestnut Cocoa коллекционерам придется заплатить от 12 тысяч рублей.

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По словам аналитиков, спрос на Лабубу растет стремительно. «Всего за сутки после добавления товара на витрину мы получили сотни заказов, и их число продолжает расти», — подчеркивает руководитель категории Fashion CDEK.Shopping Елизавета Попова.

Лабубу представляют собой эльфов размером с котенка, отличающихся заостренными ушами и зубастой улыбкой. Их придумал
гонконгский художник Касинг Лунг еще в 2015 году — это героиня его иллюстрированной книги The Monsters. В комиксе были и другие причудливые персонажи: Зиммомо, Тайкоко, Спуки и Пато, но именно Лабубу обрела широкую популярность у публики.

В апреле россияне также бросились скупать бирки от хлеба.

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