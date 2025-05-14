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12:12, 14 мая 2025Экономика

Россияне рассказали о загородном доме мечты

«Росгосстрах» и ЦИАН: Каждый второй россиянин хотел бы купить загородный дом
Мария Черкасова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Каждый второй россиянин хотел бы купить загородный дом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследования страховой компании «Росгосстрах» и ЦИАН.

Готовое жилье предпочли бы купить 45 процентов опрошенных, 43 процента рассматривают вариант недостроенного дома в зависимости от его состояния и цены. Незавершенный вариант при возможности закончить объект по своему проекту выбрали 10 процентов.

Россияне чаще предпочитают двухэтажные загородные дома (57 процентов), одноэтажные интересны 29 процентам, кирпичный дом хотели бы 31 процент, столько же — деревянный.

В жилье площадью 50-100 квадратных метров заинтересованы 28 процентов россиян, каждый пятый хотел бы дом метражом 100-150 квадратных метров, каждый десятый — 400 «квадратов». Большинство опрошенных (77 процентов) хотели бы возвести дополнительные постройки на участке, 39 процентов собираются установить теплицы, 24 процента — бани, 9 процентов — гаражи. В 29 процентов случаев желаемая площадь участка — 4-6 соток, а в каждом пятом случае — 7-9 соток.

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Для 65 процентов опрошенных важна близость магазинов и торговых центров, наличие леса рядом необходимо половине россиян, желающих приобрести дачи. Доступ к общественному транспорту важен 47 процентам опрошенных. Россияне также обращают внимание на доступность медучреждений (каждый третий), безопасность района (43 процента), удаленность от города (33 процентов) и экологическую обстановку (24 процента).

Более пяти миллионов рублей на загородный дом готовы потратить почти половина россиян (45 процентов). Четверть собираются вложить 1-3 миллиона, 14 процентов — 3-5 миллиона рублей, 13 процентов — до 1 миллиона рублей. Рассматривают для постоянной жизни загородный дом 59 процентов россиян, а использовать его для садоводства намерены 29 процентов респондентов.

Обеспечивать безопасность с помощью систем видеонаблюдения собираются 45 процентов опрошенных, 38 процентов установят сигнализацию. Четверть россиян планируют проводить ежегодные проверки коммуникаций. На страховой полис для минимизации ущерба полагается каждый второй (в дополнение к техническим средствам).

Ранее сообщалось, что в 2025 году стоимость строительства загородного дома в России упала на 10-15 процентов. Как заявил ведущий инженер-технолог завода «Поревит» Павел Кокарев, в основном это связано с удешевлением популярных строительных материалов — газобетона, силикатных блоков и керамзитоблоков.

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