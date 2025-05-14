Россияне заметили редчайшее природное явление

В Уйском районе местные жители заметили редчайшее природное явление. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Россияне запечатлели на видео природное явление, похожее на торнадо. Ролик быстро стал вирусных в местных пабликах в соцсетях и вызвал бурные обсуждения среди южноуральцев. «Жители деревни Краснокаменки в майские выходные наблюдали за "местным торнадо"», — написали в одной из групп.

Специалисты пока не дали официального заключения, было ли это действительно торнадо или другое похожее атмосферное явление.

Ранее в мае под Самарой обнаружили гигантский тоннель. «Здесь, под слоем пыли, оживают истории индустриального прошлого. Завораживает своей формой и масштабом, а жар от старых труб заставляет невольно задуматься, ты попал в ад?» — говорится в описании к снимкам.