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02:52, 14 мая 2025Бывший СССР

Российский боец показал «посадку смерти»

Боец РФ показал «посадку смерти», откуда украинцы не эвакуировали погибших
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Российский военнослужащий записал видео, на котором запечатлел «посадку смерти» — это лесопосадка, заваленная телами погибших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых никто не эвакуировал. Кадры опубликовал Telegram-канал Antiseptic.

«Тут просто по всей посадке валяются 200-е (погибшие солдаты ВСУ, — прим «Ленты.Ру») ... Вот так просто вся посадка, человек 20, не знаю, 30», — говорит на видео боец.

Он предположил, что в этой лесопосадке украинские солдаты оборудовали зону эвакуации, однако отступавшие так и не забрали тела погибших сослуживцев. По словам военнослужащего, сейчас российские военные обустраивают там третью линию обороны.

Место съемки видео боец не уточнил.

Ранее стало известно об украинском бойце, который пытался бежать из Курской области, но заблудился в лесу и случайно вышел на российские позиции. Его взяли в плен.

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