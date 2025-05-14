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11:20, 14 мая 2025Россия

Российский генерал назвал самую желаемую цель России на Украине

Картаполов: Войска НАТО на Украине станут самой желаемой целью для России
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Госдуме заявили, что размещение войск НАТО на территории Украины будет фатальным для военнослужащих западных стран. Об этом высказался глава оборонного комитета нижней палаты, генерал-полковник Андрей Картаполов. Его цитирует радиостанция «Маяк» в Telegram.

Ранее на Западе в очередной раз заявили о якобы планах разместить европейских миротворцев на Украине.

Картаполов напомнил, что Россия начала спецоперацию именно для недопущения размещения солдат НАТО на территории Украины. Если же западные войска будут размещены в украинском тылу, они получат «то, чего меньше всего хотели бы в своей жизни», подчеркнул глава комитета Госдумы. «Это не просто законная цель, это самая желаемая цель для нас», — добавил он.

Ранее Картаполов заявил о подготовке НАТО к войне с Россией. В качестве одного из признаков этого он указал изменение Североатлантическим альянсом своей военной доктрины.

ЖЗЛ
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