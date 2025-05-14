Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:22, 14 мая 2025Силовые структуры

Российский суд вынес приговор по делу задохнувшегося от выхлопных газов мафиози

Криминальный авторитет из Норильска получил 13 лет за убийство конкурента газом
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Российский криминальный авторитет избавился от конкурента изощренным способом

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд вынес приговор в отношении 62-летнего криминального авторитета из Норильска, который расправился с конкурентом при помощи выхлопных газов 19 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального следственного управления Следственного комитета (СК) России Юлия Арбузова.

Мужчину признали виновным по части 2 статьи 105 («Убийство двух лиц по предварительному сговору») УК РФ и приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Ему также придется выплатить один миллион рублей в отношении дочери одного из потерпевших.

Как установил суд, все произошло в 2006 году. Мафиози поссорился со своим знакомым из-за передела криминальных сфер влияния в Норильске и решил избавиться от конкурентов. Вместе с друзьями он похитил двух человек и привез их на пустырь, где поместил в металлический контейнер. Через шланг злоумышленники наполнили бокс выхлопными газами от работающего двигателя авто, в результате чего потерпевшие отравились и не выжили. Их тела мужчины оттащили в сугроб у гаражей.

По данным СК, в отношении одного из соучастников преступления дело приостановлено в связи с его пребыванием в зоне специальной военной операции. Второй соучастник не дожил до суда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме высказались о сроках завершения СВО. Как долго продлятся боевые действия?

    На Западе раскрыли новую тактику ВСУ из-за России

    Российскому первокласснику проломило череп упавшими футбольными воротами

    В российской больнице пациентке с внематочной беременностью отказали в помощи

    Пропавшего на первом боевом задании бойца СВО похоронили через год после смерти

    В Эстонии рассказали о предстоящем саммите НАТО

    Горный обвал отрезал от мира полсотни российских сел

    Гигантскую самку крокодила весом 400 килограммов поймали и сняли на видео

    Медведчук заявил о поражении Зеленского

    Обнаружен древнейший морской хищник с тремя глазами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости