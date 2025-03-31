Российский криминальный авторитет избавился от конкурента изощренным способом

Криминальный авторитет из Норильска убил конкурента угарным газом

В Красноярском крае раскрыли жестокую расправу над двумя криминальными авторитетами. Об этом в своем Telegram-канале сообщает прокуратура края.

По данным следствия, в 2006 году в одном из рестораном Норильска два криминальных авторитета не поделили сферы влияния в городе. Разговор закончился ссорой на глазах у посетителей заведения. Затаив обиду, один из авторитетов придумал изощренный способ расправы над конкурентом — отравить выхлопными газами автомобиля.

К делу привлек двух друзей, вместе подыскали подходящий для целей металлический контейнер и транспорт, решили, где спрячут тела. Когда все было готово конкурента похитили вместе с его напарником. Мужчин поместили в контейнер и осуществили задуманное.

Отравление окисью углерода для одного из пленников оказалось не совместимо с жизнью, второй, когда открыли контейнер еще дышал, его добили на месте. После мужские тела выбросили в сугроб недалеко от города. 18 лет спустя дело удалось раскрыть. Одного из преступников уже нет в живых, другой дал признательные показания и заключил сделку со следствием.

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