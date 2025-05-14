Садальский раскритиковал москвичей

Садальский заявил, что москвичи не работают по-настоящему

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский раскритиковал коренных москвичей. По словам актера, жители столицы не работают «по-настоящему», об этом он заявил в эфире программы «Дорогие гости» на «Ретро FM».

«Мы, приезжие, двигаем искусство и науку, а местные жители — сдают квартиры. Приезжие работают по-настоящему!» — поделился своим мнением Садальский.

Артист рассказал, что переехал в Москву из небольшого чувашском села, которое раньше называлось Чкаловское. Теперь он живет в новостройке в центре столицы, жилье актера располагается в пяти минутах от Красной площади. «Я не хвастаюсь, а просто констатирую факт. Давайте оставим скромность неудачникам! Я приехал из деревни и теперь живу в центре Москвы!» — отметил он.

Ранее актриса Ольга Лерман назвала отличие москвичей от жителей других городов. По ее словам, люди из столицы более быстрые и деловые.