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15:06, 14 мая 2025Экономика

Садальский раскритиковал москвичей

Садальский заявил, что москвичи не работают по-настоящему
Александра Качан (Редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский раскритиковал коренных москвичей. По словам актера, жители столицы не работают «по-настоящему», об этом он заявил в эфире программы «Дорогие гости» на «Ретро FM».

«Мы, приезжие, двигаем искусство и науку, а местные жители — сдают квартиры. Приезжие работают по-настоящему!» — поделился своим мнением Садальский.

Артист рассказал, что переехал в Москву из небольшого чувашском села, которое раньше называлось Чкаловское. Теперь он живет в новостройке в центре столицы, жилье актера располагается в пяти минутах от Красной площади. «Я не хвастаюсь, а просто констатирую факт. Давайте оставим скромность неудачникам! Я приехал из деревни и теперь живу в центре Москвы!» — отметил он.

Ранее актриса Ольга Лерман назвала отличие москвичей от жителей других городов. По ее словам, люди из столицы более быстрые и деловые.

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