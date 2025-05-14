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00:46, 14 мая 2025Мир

«Самый бедный президент в мире» скончался после продолжительной болезни

Бывший президент Уругвая Хосе Мухика скончался в 89 лет после долгой болезни
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Хосе Мухика

Хосе Мухика. Фото: Martin Varela Umpierrez / Reuters

Бывший президент Уругвая Хосе Мухика, которого за скромный образ жизни называли «самым бедным президентом в мире», скончался после продолжительной болезни в возрасте 89 лет. Об этом нынешний уругвайский лидер Яманду Орси сообщил в соцсети X.

Он отметил, что Мухика был не только политиком, но и активистом, руководителем и примером для подражания.

«Мы будем по тебе очень скучать, дорогой старина. Спасибо за все, что ты нам дал, и за огромную любовь к нашему народу», — добавил Орси.

В январе этого года Мухика отказался от продолжения борьбы с раком и попрощался с народом. Он отметил, что его организм не выдержит еще одной операции и заявил, что нуждается в отдыхе.

Мухика был президентом Уругвая с 2010 по 2015 годы. В 2024 году у него диагностировали рак пищевода, осложнившийся ранее перенесенным заболеванием. В 2018 году политик отказался от пенсии сенатора.

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