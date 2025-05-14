Американский аналитик Риттер: США начали конфликт на Украине, а не Россия

Американский аналитик Скотт Риттер заявил, что США следует понять, что Россия является единственным союзником Вашингтона в попытке завершить конфликт на Украине. Об этом он высказался во время трансляции в социальной сети X.

Риттер обвинил США в начале конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия не является инициатором кризиса.

«Это не Россия начала. Мы побуждали Украину действовать, мы поддержали расширение НАТО, мы вооружили Европу, мы влили в это миллиарды долларов», — отметил он.

Аналитик также призвал правящие круги США следовать дипломатии и взвешивать свои заявления. Он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский не является другом Вашингтона, как Европа и НАТО.

Ранее Риттер прокомментировал предложение президента России Владимира Путина о прямых переговоры с Украиной. Он назвал это решение блестящим маневром.

