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21:24, 14 мая 2025Мир

США отговорили Зеленского от «крайних мер» на переговорах с Россией

WP: США отговорили Зеленского от крайних мер на переговорах с РФ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press

Чиновники США и Европейского союза (ЕС) отговорили президента Украины Владимира Зеленского от «крайних мер» на переговорах с Россией. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

По словам источников, Зеленский был разочарован тем, как развивается ситуация вокруг переговоров с РФ в Турции. Отмечается, что Зеленский даже собирался отказаться от участия в них.

«Зеленский вообще не видел смысла ехать», — указано в сообщении. Утверждается, что спецпосланнику президента США Дональда Трампа Стиву Уиткоффу удалось убедить Киев в том, что участие в переговорах является беспроигрышным вариантом, поскольку если украинцы приедут на них, а россияне — нет, то Москва ухудшит свой имидж и столкнется с последствиями.

Ранее Зеленский заявил о готовности к переговорам в Турции без президента России Владимира Путина. «Я ожидаю, кто прибудет от России, тогда буду определять, какие шаги стоит делать Украине. (...) Украина готова к любым форматам переговоров, и мы не боимся встреч», — заявил Зеленский.

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