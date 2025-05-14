Стало известно о совместном ударе Путина и Си Цзиньпина по «больному месту» Японии

Baijiahao: Путин своим решением посетить Китай ударил Японию по больному месту

Президент России Владимир Путин своим решением посетить в сентябре Китай и принять участие в празднованиях 80-летия победы над Японской империей и окончания Второй мировой войны «ударил страну по больному месту». Об этом пишет китайское издание Baijiahao.

«Удар был нанесен по самому больному месту Японии. Терпение России и Китая не безгранично», — отмечается в материале.

В частности, по мнению экспертов, генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси очень болезненно воспринял упоминания о победе над Японией и ее действиях в годы Второй мировой войны. Предполагается, что это также связано с вопросом статуса Курильских островов, из-за которых Токио спорит с Москвой.

11 апреля власти Хиросимы допустили, что Япония может позвать Россию 6 августа на церемонию, приуроченную памяти жертв ядерной бомбардировки города, с момента которой прошло 80 лет. Уточняется, что уведомления будут высланы не только России и Белоруссии, но и всем 195 странам мира, входящим в ООН. Предполагается, что эта мера позволит привлечь как можно большее внимание к памятному событию.