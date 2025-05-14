Стало известно об отсутствии Лаврова в делегации на переговорах в Стамбуле

Ъ: Лавров не будет принимать участие в переговорах по Украине в Стамбуле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не будет принимать участие в предстоящих переговорах по Украине в составе российской делегации. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на источники.

«Сергей Лавров не будет участвовать в переговорах в Стамбуле 15 мая», — утверждается в публикации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что состав российской делегации на переговорах в Стамбуле будет обнародован только по соответствующему решению президента России Владимира Путина.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков позднее сообщил, что повестка на переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле будет связана с конкретным составом делегации.