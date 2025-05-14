Суд арестовал изуродовавшего девушке лицо бокалом в баре россиянина

В Краснодаре суд арестовал мужчину, изуродовавшего девушке лицо бокалом в баре

В Краснодаре суд арестовал мужчину, изуродовавшего девушке лицо бокалом в баре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Ему предъявлено обвинение по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

Как установил суд, 20-летний местный житель отдыхал в одном из баров Краснодара, где в ходе начавшегося конфликта с незнакомой ему девушкой, нанес ей удар стаканом по лицу. Осколки причинили сильные повреждения. Пострадавшую доставили в больницу, где наложили швы. Врачи же сообщили о ее травмах в полицию.

У следствия есть основания полагать, что обвиняемый, находясь на свободе, может попытаться скрыться или оказать давление на свидетелей. В связи с этим по ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что блогер изуродовал россиянке лицо «розочкой» от бокала.