Топ-менеджера российского банка Копейкина арестовали за хищение миллиарда рублей

Суд Челябинска арестовал топ-менеджера банка Копейкина по делу о хищении ₽1 млрд

Центральный районный суд Челябинска арестовал топ-менеджера банка «Снежинский» Алексея Копейкина, обвиняемого в хищении бюджетных средств в размере одного миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Подсудимый заключен под стражу до 6 июля. Ему вменяется мошенничество и коммерческий подкуп, добавляет ТАСС.

По данным следствия, Копейкин на посту начальника управления кредитования малого и среднего бизнеса банка «Снежинский» участвовал в криминальной схеме хищения бюджетных средств, выделенных на поддержку многодетных семей для погашения ипотечных займов. Ущерб может достигать восьми миллиардов рублей.

Сотрудники ФСБ в феврале провели обыски в банке, расположенном в городе Снежинске. Кредитная организация принадлежит бывшему вице-губернатору Челябинской области Игорю Сербинову.

Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы заочно приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего сенатора и владельца обанкротившегося Межпромбанка (МПБ) Сергея Пугачева, уехавшего во Францию и получившего там гражданство. Он признан виновным в хищении из банка 28 миллиардов рублей.