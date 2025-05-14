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15:45, 14 мая 2025Мир

Трамп предрек «хорошие новости» по Украине в ближайшие дни

Трамп заявил, что по Украине в ближайшие дни могут появиться хорошие новости
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что по вопросу урегулирования конфликта на Украине в ближайшие дни могут появиться хорошие новости. Об этом сообщает РИА Новости.

«Думаю, у нас будут довольно хорошие новости по Украине сегодня, возможно, завтра и, честно говоря, в пятницу. Но посмотрим», — сказал Трамп в ходе визита в Катар.

Американский лидер также поблагодарил эмира Катара за поддержку дипломатических усилий США, в том числе по вопросу украинского конфликта.

Ранее Трамп заявил, что не исключает возможности встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Турции. По его словам, встреча может состояться, если она приблизит конец конфликта на Украине. Однако американский лидер отметил, что на четверг в его графике все расписано.

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