Трамп предрек «хорошие новости» по Украине в ближайшие дни

Трамп заявил, что по Украине в ближайшие дни могут появиться хорошие новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что по вопросу урегулирования конфликта на Украине в ближайшие дни могут появиться хорошие новости. Об этом сообщает РИА Новости.

«Думаю, у нас будут довольно хорошие новости по Украине сегодня, возможно, завтра и, честно говоря, в пятницу. Но посмотрим», — сказал Трамп в ходе визита в Катар.

Американский лидер также поблагодарил эмира Катара за поддержку дипломатических усилий США, в том числе по вопросу украинского конфликта.

Ранее Трамп заявил, что не исключает возможности встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Турции. По его словам, встреча может состояться, если она приблизит конец конфликта на Украине. Однако американский лидер отметил, что на четверг в его графике все расписано.