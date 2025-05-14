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09:50, 14 мая 2025Россия

Центр российского города изрисовали нацистской символикой

Жители Волжского заявили об изрисовавших центр нацистской символикой вандалах
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Жители Волжского заявили о вандалах, изрисовавших центр города нацистской символикой. Россияне отметили, что длительное время по ночам фасады домов уродуются бессмысленными граффити и рекламой наркошопов при бездействии чиновников и полиции, передает портал V1.ru.

По данным граждан, дворы облюбовали подозрительные личности, постоянно выкапывающие из-под деревьев свертки с неизвестным содержимым.

Жители Волжского признались, что уже не раз вызывали полицию с просьбой вмешаться в ситуацию. Однако представители правоохранительных органах проблему решать не захотели.

В администрации Волжского также предпочли не разбираться с жалобами людей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд арестовал мужчину, изрисовавшего заборы лозунгами против Вооруженных сил России.

ЖЗЛ
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