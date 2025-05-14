Убийцу арестовали через 47 лет после преступления благодаря пачке сигарет

В США благодаря пачке сигарет арестовали убийцу через 47 лет после преступления

В США арестовали преступника, который расправился с девушкой в 1977 году. Об этом пишет People.

24-летнюю Жанетт Ралстон обнаружили в ее автомобиле на стоянке рядом с баром в городе Сан-Хосе, штат Калифорния, 21 января 1977-го. Девушку изнасиловали, а затем удушили. На протяжении 47 лет это преступление оставалось нераскрытым. Летом 2024 года следователи решили предпринять последнюю попытку найти убийцу и прогнали все отпечатки пальцев с места преступления через базу ФБР.

Благодаря широкомасштабной проверке, экспертам удалось выявить один слабый отпечаток пальца, который был на пачке сигарет в машине Ралстон. Дальнейшее расследование показало, что он принадлежит 69-летнему Вилли Юджину Симсу. Мужчина давно перебрался в штат Огайо и жил в небольшом городке.

В момент совершения преступления Симс был военнослужащим. Через год после нападения на Ралстон его приговорили к 2,5 года тюрьмы за покушение. Мужчина переехал из Калифорнии до того, как у преступников начали брать образцы ДНК.

В начале 2025 года калифорнийские следователи отправились в Огайо и взяли образец ДНК у Симса. Он совпал с теми, что были найдены в машине Ралстон.

Теперь пожилой преступник находится в тюрьме без права выхода под залог. Ему грозит пожизненный срок. Как рассказали следователи, раскрыть преступление удалось благодаря обновленному алгоритму сравнения отпечатков, разработанному ФБР, а также достижениям в области исследования биологических материалов.

Ранее в США признали виновным преступника, который расправился с братом и сестрой в 1990 году. Убийцу удалось вычислить благодаря проверке базы ДНК.