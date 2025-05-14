Ученые выяснили год исчезновения жизни на Земле

Суперкомпьютер подсчитал, что жизнь на Земле исчезнет в 1000002021 году

Ученые из NASA и японского Университета Тохо выяснили год исчезновения жизни на Земле. Им удалось подсчитать при помощи суперкомпьютера, что это произойдет примерно в 1000002021 году, пишет Daily Star.

Специалисты использовали комбинированную биогеохимическую и климатическую модель и задействовали вычислительную машину, чтобы спрогнозировать долгосрочные изменения в атмосфере. Они пришли к выводу, что температура будет постепенно повышаться, Солнце станет активнее, а уровень кислорода снизится.

Ученые Казуми Одзаки и Кристофер Рейнхард заявили, что высокое содержание кислорода в атмосфере является временным явлением, и с течением времени оно снизится до значений, которые не позволят известным формам жизни существовать на планете.

«Наше исследование подчеркивает срочность поиска обитаемых планет за пределами Солнечной системы как потенциального пути выживания человечества», — отметили специалисты.

Ранее ученые Университета Кертина (Шотландия) выяснили, что гигантский метеорит столкнулся с Землей около миллиарда лет назад.

