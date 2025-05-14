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10:52, 14 мая 2025Ценности

Увлечение Трампа авиацией использовали ради выгоды

Bloomberg: Правительства используют увлечение Трампа авиацией для своей выгоды
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Иностранные власти используют страсть президента США Дональда Трампа к самолетам для своей выгоды. К таким выводам пришли в Bloomberg.

Королевская семья Катара подарила американскому лидеру Boeing 747-8 за 400 миллионов долларов, который также называют «летучим дворцом». Обозреватели считают, что увлечение политика авиацией используется правительствами и компаниями для завоевания его расположения.

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Bloomberg отмечает, что «транзакционный характер президентства Трампа» полностью проявился в ходе его поездки в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. 13 мая Трамп прилетел в Саудовскую Аравию на борту самолета Air Force One, который эксплуатируется почти 40 лет и, по мнению Трампа, срочно нуждается в модернизации. Президент и обратил внимание на Boeing 747-8, принадлежащий Катару, чтобы «заменить бесплатно на временной основе».

«Принять подарок от богатой страны от имени министерства обороны США — простое решение для Трампа, который ранее заявлял, что "никогда не отказался бы от подобного предложения"», — подчеркивают авторы материала.

Национальный комитет Демократической партии уже назвал данное событие «очередным мошенничеством Трампа», однако сам политик заявил, что самолет будет передан Военно-воздушным силам (ВВС) США.

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