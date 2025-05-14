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10:36, 14 мая 2025Бывший СССР

В Эстонии рассказали о предстоящем саммите НАТО

Глава Минобороны Эстонии Певкур рассказал о предстоящем саммите НАТО
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Janis Laizans / Reuters

Участники саммита стран НАТО в июне определят дальнейший формат военного присутствия США на территории Европы. Об этом заявил министр обороны страны Ханно Певкур, передает ERR.

По его словам, этот саммит сыграет важную роль в определении того, как будет выглядеть военная стратегия США в Европе. Он отметил, что президент США Дональд Трамп будет настаивать на том, чтобы страны НАТО увеличили свои военные расходы до 5 процентов от собственного ВВП. Певкур добавил, что Эстония поддерживает эту инициативу.

Он подчеркнул, что, несмотря на изменение риторики Вашингтона, США остаются главным союзником стран Европы. Он также добавил, что многое будет зависеть от исхода конфликта на Украине, и отметил, что внимание США перемещается в сторону Индо-Тихоокеанского региона.

Ранее стало известно, что членство Украины в НАТО не станет темой обсуждения на саммите альянса в Гааге. При этом не будет обсуждаться вопрос продления прошлогоднего обещания альянса оказать Киеву поддержку в размере 40 миллиардов долларов.

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