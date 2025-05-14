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09:25, 14 мая 2025Россия

В Госдуме высказались об изъятии новых запрещенных к содержанию в России животных

Депутат Бурматов: ранее приобретенных экзотических животных изымать не будут
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Joshua J. Cotten / Unsplash

Животные, которых включили в обновленный перечень запрещенных к содержанию, не будут изыматься у хозяев, если они были куплены до начала вступления в силу распоряжения. Об этом заявил первый заместитель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды Владимир Бурматов, его цитирует ТАСС.

«У нас закон обратной силы не имеет. Если у них есть документы о том, что они законно приобрели в свое время этих животных, то никто у них их арестовывать не будет», — сказал парламентарий.

По его словам, нарушителями закона будут те, кто приобретет запрещенных к содержанию животных после того, как они будут нарушителями закона. Бурматов также посоветовал владельцам опасных животных передать их в реабилитационные центры или зоопарки, так как они не могут нормально жить в многоквартирных домах и на дачах.

13 мая в России переутвердили перечень запрещенных к содержанию животных, он состоит из 121 наименования. Распоряжение кабмина вступит в силу 1 сентября 2025 года и будет действительно шесть лет. В список запрещенных животных, в частности, вошли львы, ягуары, слоны, носороги, бегемоты, приматы, дикобразы, ядозубы, страусы, пеликаны, фламинго, скаты, мурены и другие животные.

ЖЗЛ
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