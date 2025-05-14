В России обнаружили новый вид рыб

ZSE: Российские ученые обнаружили новый для науки вид пескаря

Российские ученые описали новый для науки вид пескаря — Gobio uralensis, обитающий в бассейне реки Урал. Исследование опубликовано в журнале Zoosystematics and Evolution.

Новый вид выявлен на основе комплексного морфологического и генетического анализа. Его отличают устойчивые особенности строения тела, окраски и плавников, а также уникальные митохондриальные и ядерные маркеры. Установлено, что Gobio uralensis эволюционно ближе к центральноазиатским видам (G. acutipinnatus, G. gobioides), чем к европейским формам.

Река Урал считается естественной границей между Европой и Азией, и обнаружение эндемичного вида в этом районе подчеркивает биогеографическую и эволюционную уникальность региона. Рыба встречается преимущественно в верховьях и притоках реки, предпочитая участки с быстрым течением и песчаным дном. Ее рацион составляют личинки насекомых, моллюски и водоросли.

Авторы работы отмечают, что формирование ареала G. uralensis может быть связано с плейстоценовыми миграциями рыб между бассейнами Каспия и Оби. Описание нового вида подчеркивает значимость применения молекулярно-генетических методов в современной систематике и дает новые основания для пересмотра границ биологических ареалов в Евразии.