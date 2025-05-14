В России оценили слова Орбана о «брюссельском оркестре»

Постпред Ульянов назвал слова Орбана о брюссельском оркестре ценной оценкой

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о «брюссельском оркестре», в котором разрешена только одна мелодия, а несогласных свергают. Об этом он написал в социальной сети Х.

Ульянов оценил слова Орбана о «брюссельском оркестре» и отреагировал на нее положительно. «Ценная оценка из первых рук!» — заявил российский постпред.

Ранее Орбану не понравился «брюссельский оркестр». «В брюссельском оркестре разрешена только одна мелодия. Если вы исполните другую — они урежут финансирование вашей страны, очернят правительство и еще попытаются поставить на ваше место марионетку (...). Каков результат? ЕС в кризисе», — заявил он.