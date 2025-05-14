В Смоленске судебные приставы помогли вернуть хозяйке собаку

Судебные приставы помогли вернуть хозяйке потерявшуюся собаку. Об этом пишет «Главная Тема.См».
Жительница Смоленска обнаружила, что ее породистая собака сбежала из дома. Женщина устроила поиски и вскоре нашла объявление о том, что ее питомица найдена. Однако, когда смолянка обратилась по указанному номеру, нашедшая пропавшую собаку женщина отказалась ее возвращать законной владелице. Она утверждала, что теперь собака принадлежит ей.
В результате хозяйке собаки пришлось обратиться в суд. В соответствии с законодательством, судебные приставы Заднепровского районного отделения УФССП России по региону проинформировали должницу о возбуждении исполнительного производства, предупредив о возможных мерах принудительного взыскания, штрафах и административной ответственности за неисполнение требований.
В течение срока, отведенного для добровольного исполнения решения суда, женщина сообщила, что готова вернуть собаку. К месту проживания женщины прибыл судебный приступ, и она передала ему животное. Собаку вернули законной хозяйке.
Ранее в Ижевске пожарные спасли надышавшуюся дымом кошку и ее хозяина. Поначалу животное не подавало признаков жизни, но его удалось откачать.