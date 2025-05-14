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23:15, 14 мая 2025Моя страна

В Смоленске судебные приставы помогли вернуть хозяйке собаку

Жительница Смоленска вернула потерявшуюся собаку при помощи судебных приставов
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

Судебные приставы помогли вернуть хозяйке потерявшуюся собаку. Об этом пишет «Главная Тема.См».

Жительница Смоленска обнаружила, что ее породистая собака сбежала из дома. Женщина устроила поиски и вскоре нашла объявление о том, что ее питомица найдена. Однако, когда смолянка обратилась по указанному номеру, нашедшая пропавшую собаку женщина отказалась ее возвращать законной владелице. Она утверждала, что теперь собака принадлежит ей.

В результате хозяйке собаки пришлось обратиться в суд. В соответствии с законодательством, судебные приставы Заднепровского районного отделения УФССП России по региону проинформировали должницу о возбуждении исполнительного производства, предупредив о возможных мерах принудительного взыскания, штрафах и административной ответственности за неисполнение требований.

В течение срока, отведенного для добровольного исполнения решения суда, женщина сообщила, что готова вернуть собаку. К месту проживания женщины прибыл судебный приступ, и она передала ему животное. Собаку вернули законной хозяйке.

Ранее в Ижевске пожарные спасли надышавшуюся дымом кошку и ее хозяина. Поначалу животное не подавало признаков жизни, но его удалось откачать.

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