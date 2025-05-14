В Совфеде предложили заменить мигрантов роботами

Сенатор Муратов выступил против адаптации мигрантов в России

России следует вкладывать средства в роботизацию, а не тратить деньги на создание центров адаптации мигрантов. Таким мнением поделился сенатор Совета Федерации от Курганской области Сергей Муратов в беседе с URA.RU.

«Это бы обеспечило стране прорыв вперед. А вот насколько эта программа [адаптации мигрантов] будет работать — возникает масса вопросов», — сказал Муратов. Он также отметил, что вместо обучения мигрантов следует обучать россиян, которые в будущем будут управлять техникой.

Сенатор подчеркнул, что по уровню автоматизации Россия отстает от других стран. По его словам, на 10 тысяч рабочих мест в России примерно десять роботов, а в Южной Корее — тысяча. «Роботы не болеют, не хулиганят, не пьют, не дебоширят и не насилуют», — добавил политик.

Он считает, что роботизация также позволит преодолеть кадровый дефицит в некоторых сферах.

Ранее сообщалось, что в России к тестированию по русскому языку не допустили 81 процент детей мигрантов.