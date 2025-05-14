В ВСУ пожаловались на проблемы с получением выплат для 18-летних добровольцев

Командир ВСУ Бунятов: Бойцы 18-24 лет не могут получить обещанные выплаты

Некоторые бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в возрасте от 18 до 24 лет не могут получить обещанную государством выплату в размере миллиона гривен (около 1,94 миллиона рублей). Об этом сообщил командир отделения 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Станислав Бунятов в своем Telegram-канале.

«Еще один нюанс относительно "золотого миллиона" по постановлению "18-24". Звучит хорошо, но на практике реализуется не везде. Уже неоднократно слышал, что кто-то где-то получал эту выплату — но не у нас», — написал он.

По словам украинского военнослужащего, он спрашивал о выплате в своей части, так как попадает под все ее критерии, однако никто не понимает, о чем идет речь. Он добавил, что никаких официальных документов или приказов по предоставлению выплат не поступало.

Ранее о такой проблеме сообщал лейтенант ВСУ с позывным Алекс. По его словам, во все воинские части приходит рассылка с инструкциями от органов военного управления по предоставлению выплат, однако подразделения «морозят» военных ссылаясь на отсутствие разъяснений по данному вопросу.