Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:42, 14 мая 2025Силовые структуры

Восстановлена картина последнего часа жизни туристов в подземном коллекторе Москвы

KP.RU: Следователи восстановили хронологию гибели туристов в коллекторе Москвы
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следователи восстановили хронологию событий в подземном коллекторе реки Неглинки в Москве 20 августа 2023 года, куда спустилась группа из восьми участников экскурсии, но уже не вышла после ливня. Об этом пишет KP.RU.

Туристы — известный айтишник Дмитрий Маркушкин с 15-летней дочерью, его 17-летний племянник со своей 15-летней подругой, пожилая семейная пара и 38-летняя женщина — под руководством гида Константина Филиппова спустилась под землю через люк у Олимпийского проспекта. За примерно час они прошли два километра под Садовым кольцом и Цветным бульваром. В это время уже начался дождь, в тоннеле, по которому шли люди, начала прибывать вода.

Группа двигалась уже в обратном направлении, но поток воды усиливался. Филиппов обмотал себя веревкой, чтобы спастись, однако течение сбило людей с ног и понесло, весь тоннель быстро заполнился доверху. Их могло бы спасти, если бы кто-то наверху по рации указал на ближайший выход, однако у Филиппова не было страхующего.

После трагедии следователи привлекли к дисциплинарной ответственности сотрудников Мосводостока, которые не обеспечили контроль за входами в коллектор, чем много лет пользовались организаторы подземных экскурсий. В итоге все люки заварили и установили сигнализацию.

28 апреля Мещанский суд Москвы вынес приговор двоим организаторам нелегальной экскурсии. Диггер Никита Дубас и гендиректор «Спутника» Александр Ким были признаны виновными по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Ким получил 5,5 года лишения свободы, а Дубас — 8,5 года заключения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мой товарищ Путин, пожалуйста, поезжай в Стамбул». Президент Бразилии снова прилетит в Москву с просьбой от Зеленского

    Армии России взяла под контроль еще один населенный пункт в ДНР

    Российское дальнобойное оружие ударило по Украине

    Доходы от российских замороженных активов упали

    Россиянин на детской площадке броском отправил ребенка в больницу и попал на видео

    Россияне рассказали о загородном доме мечты

    В Госдуме отреагировали на заявление Пентагона о российской военной угрозе для США

    Джиган рассказал о первом сексе

    Следователи назвали число установленных фактов убийства ВСУ россиян в Курской области

    Расправу ВСУ над двумя мирными жителями Курской области расценили как теракт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости