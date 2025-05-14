ВСУ атаковали администрацию Каменки-Днепровской с помощью БПЛА

Губернатор Запорожской области сообщил об атаке ВСУ на Каменку-Днепровскую

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Противник прицельно атаковал беспилотниками администрацию города Каменка-Днепровская. Пострадали двое сотрудников администрации — они получили легкие ранения и были доставлены в Каменско-Днепровскую больницу», — написал чиновник.

Он добавил, что украинские войска, судя по характеру осколков, использовали снаряды с большим количеством поражающих элементов.

Ранее мэр города Горловка Иван Приходько сообщил, что ВСУ атаковали населенный пункт с помощью БПЛА и артиллерии, обесточив четыре поселка. Помимо этого, Приходько сообщал об обнаруженном суббоеприпасе ВСУ типа «колокольчик» в поселке Комарова Никитовского района Горловки.