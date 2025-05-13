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16:29, 13 мая 2025Бывший СССР

ВСУ атаковали Горловку артиллерией и БПЛА

Мэр Горловки сообщил об атаке города со стороны ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Горловку с помощью БПЛА и артиллерии, обесточив четыре поселка. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«В результате украинской вооруженной агрессии обесточены поселки Ртутного комбината, шахты имени Н.А. Изотова, Химик, Комарова», — написал чиновник.

Помимо этого, Приходько сообщал об обнаруженным суббоеприпасе ВСУ типа «колокольчик» в поселке Комарова Никитовского района Горловки.

В конце апреля мэр сообщил, что при артиллерийском ударе ВСУ по Горловке пострадал годовалый ребенок. Помимо этого, в числе пострадавших в Горловке оказались пятеро силовиков.

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