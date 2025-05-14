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15:20, 14 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались об увеличении выплат ветеранам боевых действий

Депутат Бессараб поддержала идею увеличить выплаты ветеранам боевых действий
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Ежемесячных выплат в размере 4,5 тысячи рублей действительно недостаточно для обеспечения россиян, которые выполняют обязанности на полях специальной военной операции и исполняют долг перед Родиной, полагает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Таким образом она отреагировала в беседе с «Лентой.ру» на идею повысить «ветеранские».

Ранее с предложением увеличить выплаты выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Кроме того, она призвала применить дифференцированный подход с учетом того, где, когда и сколько времени человек принимал участие в боевых действиях.

Не могу сказать, что ребята обделены, но в этой части поддержу Татьяну Москалькову. Думаю, что предложение как раз по дифференцированному подходу вызывает наибольший интерес, и это как раз справедливое распределение было бы тех пособий, гарантий и льгот, которые предоставляются

Светлана Бессарабдепутат Госдумы

Парламентарий добавила, что на текущий момент ветеранам боевых действий предоставляется широкий спектр социальных гарантий и льгот. В частности, это и возможность получения двойной пенсии в дальнейшем, и использование услуг в ведомственных медицинских учреждениях, то есть госпиталях Минобороны, бесплатное санаторно-курортное лечение, проезд туда-обратно, перечислила депутат.

«Это социальный набор услуг либо натуральное выражение, налоговые льготы: это и имущественный налог, и земельный, это право на получение бесплатного высшего, среднего специального образования как для самих ребят, так и для членов их семей, предложение участвовать в программе "Время героев" и выйти на самые значимые посты в органах исполнительной и законодательной власти», — дополнила собеседница «Ленты.ру».

Ранее Москалькова заявила, что за последние три года получено 140 тысяч обращений от бойцов специальной военной операции на Украине и их семей. По ее словам, чаще всего жалобы касались получения выплат и реализации мер социальной поддержки.

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