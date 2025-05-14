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11:44, 14 мая 2025Интернет и СМИ

Выручка VK Tech выросла на 64 процента

Выручка VK Tech в первом квартале 2025 года выросла до 2,7 млрд рублей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Выручка VK Tech в первом квартале 2025 года выросла на 64 процента до 2,7 миллиарда рублей. Об этом сообщается в релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

VK Tech — разработчик корпоративного ПО, технологическая вертикаль МКПАО «ВК», публикует неаудированные операционные и финансовые результаты за первый квартал 2025 года. Количество клиентов в первом квартале 2025 года увеличилось в 2,5 раза год к году до 15,5 тысячи. Рост выручки от крупных клиентов составил 68,0 процентов год к году, от клиентов малого и среднего размера — 56,1 процента. Драйверами роста остаются облачная платформа VK Cloud и сервисы продуктивности VK WorkSpace.

Между тем рекуррентная выручка (не связанная с оказанием единоразовых услуг клиентам) VK Tech выросла на 47,5 процента год к году и превысила 70 процентов от общей выручки. Скорректированная EBITDA составила 0,3 миллиарда рублей по сравнению с отрицательным значением в первом квартале 2024 года. Рентабельность по EBITDA составила 10 процентов.

В то же время количество сотрудников увеличилось на 9,4 процента по сравнению с численностью на конец 2024 года и составило 1 583 человека на конец первого квартала 2025 года. Более 80 процентов численности составляет IT-команда, которая сфокусирована на запуске и развитии продуктов.

«В первом квартале 2025 года VK Tech укрепил позиции на рынке корпоративного программного обеспечения и продемонстрировал эффективность бизнес-модели, сочетающей поставки решений в форматах On-Cloud и On-Premise», — заявил гендиректор VK Tech Павел Гонтарев. По его словам, рост выручки и увеличение клиентской базы — следствие работы команды и эффективности решений для бизнеса любого масштаба. Важным фактором успеха также остается синергия продуктов.

Экосистема корпоративного ПО VK Tech включает облачную платформу, сервисы продуктивности, дата-сервисы и бизнес-приложения. Якорными продуктами VK Tech являются облачная платформа VK Cloud и сервисы продуктивности VK WorkSpace, на которые приходилось 77 процентов выручки в первом квартале 2025 года.

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