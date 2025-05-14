Выявлен простой способ понижения давления без лекарств

Eur J Prev Cardiol: Чай, темный шоколад и яблоки снижают артериальное давление

Ученые из Университета Суррея обнаружили, что регулярное употребление чая, темного шоколада, яблок и винограда может способствовать снижению артериального давления. Результаты исследования опубликованы в European Journal of Preventive Cardiology.

Эффект связывают с флаван-3-олами — природными соединениями, содержащимися в какао, чае, фруктах и ягодах. Анализ 145 рандомизированных исследований показал, что флаван-3-олы могут понижать давление, особенно у людей с его повышенными показателями. В ряде случаев эффект был сопоставим с действием лекарств.

Кроме того, исследование выявило улучшение работы эндотелия — внутреннего слоя сосудов, играющего ключевую роль в здоровье сердечно-сосудистой системы. Это улучшение происходило независимо от изменений давления, что указывает на более широкий положительный эффект.

Авторы подчеркивают: флаван-3-олы не являются заменой терапии, но их умеренное потребление в составе сбалансированного питания может стать дополнительным способом поддержания здоровья.