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23:49, 13 мая 2025Мир

Захарова пошутила над словами Макрона о безопасности Европы

Захарова прокомментировала слова президента Макрона о безопасности Европы
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о том, что на Украине на карту поставлена безопасность всей Европы.

«Несите салфетку», — пошутила дипломат.

Ранее агентство AFP опубликовало видео, на котором запечатлены канцлер ФРГ Фридрих Мерц, Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. На нем французский лидер при виде журналистов быстро убрал со стола неизвестный предмет, похожий на пакетик с белым веществом. Мерц, в свою очередь, прикрыл рукой небольшой предмет, напоминающий маленькую лопатку.

Позднее Елисейский дворец сообщил, что пакетик, который Макрон пытался спрятать от камер журналистов, оказался обычной салфеткой.

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