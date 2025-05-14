Зеленский оценил сроки завершения конфликта с Россией

Зеленский: Украина не выдержит, если конфликт с Россией продлится еще 10 лет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт с Россией не должен затянуться еще на 10 лет. Его слова приводит «РБК-Украина».

По его словам, никто не знает, как долго конфликт будет продолжаться, но 10 лет Украина не выдержит. Он добавил, что военные действия дорого стоят «всем, и не только друзьям, но и врагам». При этом он отметил, Украина «стоит твердо», а поставки вооружения от союзников улучшились, несмотря на бюрократические проволочки.

Ранее Зеленский сообщил, что никогда не общался со спецпредставителем американского лидера Стивеном Уиткоффом, а также считает, что в контактах с ним «что-то не срослось». При этом он отметил, что недавно с Уиткоффом начался диалог через главу его офиса Андрея Ермака.

До этого Зеленский прокомментировал запрет на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Он заявил, что никто, кроме него, не может вести соответствующие переговоры с Путиным и лидерами других стран.

