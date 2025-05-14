Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:58, 14 мая 2025Бывший СССР

Зеленский оценил сроки завершения конфликта с Россией

Зеленский: Украина не выдержит, если конфликт с Россией продлится еще 10 лет
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Eva Korinkova / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт с Россией не должен затянуться еще на 10 лет. Его слова приводит «РБК-Украина».

По его словам, никто не знает, как долго конфликт будет продолжаться, но 10 лет Украина не выдержит. Он добавил, что военные действия дорого стоят «всем, и не только друзьям, но и врагам». При этом он отметил, Украина «стоит твердо», а поставки вооружения от союзников улучшились, несмотря на бюрократические проволочки.

Ранее Зеленский сообщил, что никогда не общался со спецпредставителем американского лидера Стивеном Уиткоффом, а также считает, что в контактах с ним «что-то не срослось». При этом он отметил, что недавно с Уиткоффом начался диалог через главу его офиса Андрея Ермака.

До этого Зеленский прокомментировал запрет на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Он заявил, что никто, кроме него, не может вести соответствующие переговоры с Путиным и лидерами других стран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме высказались о сроках завершения СВО. Как долго продлятся боевые действия?

    Microsoft показала отмененный дизайн Windows 11

    Банки ужесточили правила разблокировки счетов россиян

    Культовый голливудский актер раскритиковал Трампа со сцены в Каннах

    «Плавучая поликлиника» отправилась на помощь россиянам

    Зеленский оценил сроки завершения конфликта с Россией

    В СПЧ отреагировали на скандал с отказом курьера доставлять «харамную» свинину

    Суд ЕС вынес решение по делу фон дер Ляйен

    Сдавшийся в плен украинский боевик получил срок за вторжение в Курскую область

    Увлечение Трампа авиацией использовали ради выгоды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости