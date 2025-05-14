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14:41, 14 мая 2025Ценности

Жена рэпера Feduk высказалась о вызывающих раздражение люксовых брендах

Жена Feduk Новикова заявила, что ее раздражает обслуживание люксовых брендов
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА / YouTube

Жена российского рэпера Feduk (настоящее имя — Федор Инсаров) блогерша Александра Новикова высказалась о вызывающих раздражение люксовых брендах. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

34-летняя дочь ресторатора Аркадия Новикова заявила, что в последнее время недовольна сервисом модных марок данного сегмента. Кроме того, ей не нравится, что из-за них окружающие выглядят одинаково. При этом избранница музыканта отметила, что требовательна к собственному стилю.

«Люкс-бренды люблю, но в последнее время они ужасно раздражают — и обслуживанием, и тем, что все носят одно и то же. Мне даже от себя хочется больше креативности: учиться находить и сочетать винтаж, искать новые, еще не распиаренные бренды», — указала свою позицию Новикова.

В апреле китайцы поглумились над американцами из-за страны производства люксовых вещей, продаваемых на территории США.

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