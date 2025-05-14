Россияне признались в недовольстве своей зарплатой

Anderida Financial Group: Удовлетворены своей зарплатой оказались 25 % россиян

Три четверти россиян оказались недовольны своей зарплатой, потому что ее не хватает даже на текущие нужды. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Anderida Financial Group, о которых сообщает «Газета.Ru».

Почти половина респондентов — 47 процентов — утверждают, что их финансовое положение в 2025 году ухудшилось, у 40 процентов доход не изменился, а у 13 процентов — вырос.

В целом получаемых денег достаточно для всех необходимых трат только у 25 процентов. В среднем россиянину не хватает около 20 тысяч рублей в месяц для более комфортной жизни. Сумму выше этой отметки назвали 56 процентов опрошенных, у 21 процента запрос оказался равен 15 тысячам рублей, а у 23 процентов — другие суммы ниже 20 тысяч.

Чаще всего удовлетворены зарплатой жители Москвы, Томской области, Татарстана и Приморского края. Для улучшения финансовой ситуации респонденты рассматривают подработки (29 процентов), надеются рост зарплаты на текущем месте работы (15 процентов), переходят на экономию (18 процентов) и заемные средства (25 процентов).

Ранее Минэкономразвития обновило прогноз социально-экономического развития России на период 2026-2028 годов. В нем, в частности, говорится, что к завершению этого периода среднемесячные номинальные зарплаты в России достигнут почти 133 тысяч рублей.