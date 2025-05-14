Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:24, 14 мая 2025Экономика

Россияне признались в недовольстве своей зарплатой

Anderida Financial Group: Удовлетворены своей зарплатой оказались 25 % россиян
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Три четверти россиян оказались недовольны своей зарплатой, потому что ее не хватает даже на текущие нужды. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Anderida Financial Group, о которых сообщает «Газета.Ru».

Почти половина респондентов — 47 процентов — утверждают, что их финансовое положение в 2025 году ухудшилось, у 40 процентов доход не изменился, а у 13 процентов — вырос.

В целом получаемых денег достаточно для всех необходимых трат только у 25 процентов. В среднем россиянину не хватает около 20 тысяч рублей в месяц для более комфортной жизни. Сумму выше этой отметки назвали 56 процентов опрошенных, у 21 процента запрос оказался равен 15 тысячам рублей, а у 23 процентов — другие суммы ниже 20 тысяч.

Чаще всего удовлетворены зарплатой жители Москвы, Томской области, Татарстана и Приморского края. Для улучшения финансовой ситуации респонденты рассматривают подработки (29 процентов), надеются рост зарплаты на текущем месте работы (15 процентов), переходят на экономию (18 процентов) и заемные средства (25 процентов).

Ранее Минэкономразвития обновило прогноз социально-экономического развития России на период 2026-2028 годов. В нем, в частности, говорится, что к завершению этого периода среднемесячные номинальные зарплаты в России достигнут почти 133 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России рассказали о судьбе шести тысяч пропавших на СВО бойцов. Где они сейчас?

    На Западе назвали главную проблему мирного соглашения по Украине

    Популярный российский блогер заочно арестован

    Людям после 50 лет назвали необходимые для профилактики болезней изменения в образе жизни

    Мотивы заявлений Макрона о помощи Украине раскрыли

    Москвичей предупредили о новой волне похолодания

    Внешность 64-летнего Шона Пенна на кадрах из интервью описали словами «словно бездомный»

    Туристы массово устремились в одну из самых опасных стран мира из-за тренда в соцсетях

    Бывшего сотрудника Минобороны приговорили за получение взятки в 16 миллионов рублей

    Россияне признались в недовольстве своей зарплатой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости