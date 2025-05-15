Лжесиловики обманули народную артистку России Веру Васильеву на 215 тысяч рублей

В Петербурге аферисты выманили у народной артистки РФ Веры Васильевой ₽215 тыс.

В Санкт-Петербурге лжесиловики обманом выманили у народной артистки России Веры Васильевой 215 тысяч рублей. Об этом сообщает «78.ru».

По данным канала, аферист прислал Васильевой сообщение в мессенджере 13 мая. Он представился ее бывшим руководителем и сообщил, что в бухгалтерии проводится проверка. По его словам, выяснилось, что артистка якобы восстановлена на предыдущем месте работы и там незаконно получает зарплату. Звонивший отметил, что этот факт заинтересовал ФСБ. Спустя некоторое время после этого ей поступил звонок якобы от полицейского. Мужчина представился Алексеем и рассказал, что она является фигуранткой уголовного дела, возбужденного по статье о спонсировании Вооруженных сил Украины. После этого Васильевой позвонил третий злоумышленник. Он представился Ильей и заявил, что курирует некую операцию. Он убедил народную артистку перевести все ее сбережения на якобы безопасный счет. Женщина обналичила 215 тысяч рублей и перевела их на счет мошенников в отделении банка, расположенном на Лиговском проспекте.

Ранее, ФСБ рассказала о применяемых дистанционными мошенниками технологиях.