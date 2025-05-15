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07:33, 15 мая 2025Россия

Аксенов порассуждал о статусе Крыма для иностранных государств

Аксенов: Крым не нуждается в признании США и других стран российской территорией
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Крым не нуждается в том, чтобы США и другие страны признавали его российской территорией. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, чьи слова приводит ТАСС.

«Для всех жителей России и Крыма статус полуострова определен давно — в 2014 году. Это главное. Наш полуостров 11 лет живет и успешно развивается без признания США, Великобритании и любых других иностранных государств», — сказал он.

В случае, если Украина признает статус Крыма, то и признает законность российского референдума, считает политик. Это в свою очередь приведет к тому, что Киеву придется признать преступным государственный переворот 2014 года на Украине.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов назвал признание полуострова частью Российской Федерации ключевым пунктом для формирования нового мирового порядка. По его мнению, признание Крыма частью России может быть воспринято в качестве начала признания всех произошедших изменений.

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