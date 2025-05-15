Анонсировано важное заявление делегации России в Стамбуле

«Звезда»: В ближайшее время ожидается важное заявление делегации России

В ближайшее время ожидается важное заявление прибывшей на переговоры с Украиной в Стамбуле делегации России. Об этом сообщает телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале со ссылкой на источник.

«Важное заявление от делегации РФ будет до переговоров», — сообщил источник телеканала. Ориентировочное время выступления представителей российской делегации — 17:30 мск.

В свою очередь, агентство «Интерфакс» сообщает, что заявление озвучит глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский.

Ранее появились сообщения со ссылкой на турецкий телеканал TRT Haber о начале переговоров России и Украины в Стамбуле. При этом агентство ТАСС со ссылкой на дипломатический источник опровергло заявления.