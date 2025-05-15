Появились сообщения о начале переговоров России и Украины в Стамбуле

ТАСС: Сообщения о начале встречи в Стамбуле не соответствуют действительности

Сообщения о начале встречи делегаций России и Украины в Стамбуле не соответствуют действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Это не так», — прокомментировал источник агентства сообщения со ссылкой на турецкий телеканал TRT Haber о начале переговоров делегаций.

Ранее Украина заявила о готовности встретиться с российской делегацией в Стамбуле. По словам источника агентства Reuters, украинская делегация может вступить в контакт в случае, если «российская делегация готова к серьезному разговору».

При этом президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность срыва переговоров с Россией после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Политик заявил, что у Киева «будет несколько часов» для принятия важных решений по урегулированию конфликта на Украине.