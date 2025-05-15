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12:09, 15 мая 2025Россия

Армия России заняла Новоалександровку в ДНР

Минобороны сообщило о занятии Новоалександровки в ДНР
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Армия России заняла населенный пункт Новоалександровка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке в зоне проведения спецоперации.

Контроль над населенным пунктом установили военнослужащие группировки войск «Центр».

В ходе боев на подконтрольном группировке участке противник за сути потерял свыше 515 человек , отметили в военном ведомстве. Также российские бойцы уничтожили шесть единиц украинской бронетехники.

Российская армия продолжает продвижение в ДНР с целью выйти на западные границы республики и полностью освободить регион от украинского присутствия. Еще одним населенным пунктом республики, об установлении контроля над которым сообщило Минобороны 15 мая, стало Торское.

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