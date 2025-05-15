Бьянка Цензори вместе с младшей сестрой снялись полуголыми перед Канье Уэстом

Американский дизайнер Бьянка Цензори вместе с младшей сестрой Анджелиной снялись в откровенной фотосессии под руководством рэпера Канье Уэста. Видео со съемки публикует Daily Mail.

На размещенных кадрах видно, как Цензори полуголой позировала на сцене прямо перед мужем: она была одета в кожаный комбинезон с вырезами на ягодицах. В то же время 29-летняя сестра архитектора стояла перед камерами в похожем наряде из кожи и лифе от бикини.

Сам музыкант в это время инструктировал участниц съемки, предпочтя надеть оверсайз-куртку и широкие черные брюки. На данный момент неизвестно, для чего проводилась упомянутая съемка.

Ранее Канье Уэст заявил о желании его бывшей жены Ким Кардашьян взять Бьянку Цензори моделью для бренда Skims.