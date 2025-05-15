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08:52, 15 мая 2025Силовые структуры

Бывшие топ-менеджеры РАО «ЭС Востока» получили сроки по делу о растрате 421 миллиона

Экс-менеджерам РАО «ЭС Востока» дали 7,5 года за растрату 421 млн рублей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Фрунзенский районный суд во Владивостоке приговорил бывших топ-менеджеров ПАО «РАО Энергетические Системы (ЭС) Востока» и ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК) к срокам до 7,5 года лишения свободы по делу о растрате 421 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Фигурантами являются бывший первый заместитель генерального директора ПАО «РАО Энергетические Системы Востока» Нина Запрягаева, финансовый директор компании Алексея Яковлева и заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ДЭК Александра Ефремова. Так, Запрягаева получила 7,5 года с выплатой штрафа в размере 800 тысяч рублей. Она объявлена в международный розыск, Ефремова — семь лет со штрафом в размере 700 тысяч рублей. Обе будут отбывать наказание в колонии общего режима. Третий фигурант Яковлев не дожил до оглашения решения суда, однако он также признан виновным. Суд приговорил его к 7,5 года лишения свободы и штрафу в размере 800 тысяч рублей. Также со всех осужденных суд постановил взыскать в пользу ДЭК 420 миллиона рублей.

По данным агентства, следствие считает, что Запрягаева с помощью бывших работников ДЭК заключила фиктивные договоры оказания юридических услуг и благотворительного пожертвования.

14 мая стало известно, что бывший топ-менеджер компании «РАО "Энергетические системы (ЭС) Востока"» Алексей Яковлев, находящийся под судом, расправился с собой.

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