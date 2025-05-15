Четырехлетняя россиянка оказалась в списке Forbes

Четырехлетняя екатеринбурженка Ева Карпикау попала в рейтинг Forbes «30 до 30»

Четырехлетняя девочка-блогер Ева Карпикау из Екатеринбурга попала в список Forbes. Юная россиянка пополнила топ-30 самых перспективных жителей страны до 30 лет в категории «Новые медиа».

Блог девочки начал активно развиваться за последний год, ее родители ведут его в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Там публикуются ролики о повседневной жизни малышки, а также ее рассуждения на серьезные темы — о любви и отношениях.

На данный момент на нее подписано более миллиона человек. Подписчики выделяют хорошо поставленную речь ребенка, а также необычную задумку самого блога.

Ранее был назвал богатейший человек Земли. Им оказался американский предприниматель Илон Маск, возглавивший 39-й рейтинг богатейших миллиардеров по версии Forbes.