Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
12:21, 15 мая 2025Моя страна

Четырехлетняя россиянка оказалась в списке Forbes

Четырехлетняя екатеринбурженка Ева Карпикау попала в рейтинг Forbes «30 до 30»
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lena Ogurtsova / Shutterstock / Fotodom  

Четырехлетняя девочка-блогер Ева Карпикау из Екатеринбурга попала в список Forbes. Юная россиянка пополнила топ-30 самых перспективных жителей страны до 30 лет в категории «Новые медиа».

Блог девочки начал активно развиваться за последний год, ее родители ведут его в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Там публикуются ролики о повседневной жизни малышки, а также ее рассуждения на серьезные темы — о любви и отношениях.

На данный момент на нее подписано более миллиона человек. Подписчики выделяют хорошо поставленную речь ребенка, а также необычную задумку самого блога.

Ранее был назвал богатейший человек Земли. Им оказался американский предприниматель Илон Маск, возглавивший 39-й рейтинг богатейших миллиардеров по версии Forbes.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина намерена обсуждать только одну тему на переговорах в Стамбуле. Чего хочет Киев?

    Марьяна Ро прогулялась по улице в откровенном комбинезоне

    Стало известно о представителях США на переговорах в Стамбуле

    В ЖК «Новое Внуково» зафиксировали случаи отравления собак догхантерами

    Названа возможная цель переговоров Зеленского с Эрдоганом

    Цены на нефть упали

    Турция раскрыла планируемое обсуждение Эрдогана и Зеленского

    Авербух ответил на обвинения в пошлом комментарии о 15-летней звезде «Папиных дочек»

    Пассажиров самолета выгнали с рейса из-за загадочной сыпи у ребенка

    Владелец Haval пожаловался на непонятные стуки металла в салоне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости