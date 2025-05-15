Пострадавшая от отца-насильника россиянка рассказала о вопиющем случае на линии доверия

Добившаяся приговора для отца-насильника россиянка Анастасия Даниленко рассказала о вопиющем случае на линии доверия. Это историей Даниленко поделилась в интервью «Ленте.ру».
Будучи школьницей, Даниленко лишь однажды подумала о том, чтобы рассказать о действиях папы в отношении нее. Прежде чем сделать это, она решила проконсультироваться с психологом и позвонила на «горячую линию» психологической помощи.
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После ее рассказа «психолог» сказала, что говорить маме не нужно: «Кого-то до сих пор насилуют, кого-то насилуют сильнее. Каждый день. Тебя сейчас уже не трогают, зачем ты хочешь разрушить семью?». Так у пострадавшей появилась мысль, что она разрушит семью, если расскажет о преступлении отца маме.
Полное интервью читайте здесь.