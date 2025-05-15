Дубинский: Зеленский будет вынужден согласиться на условия РФ

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден принять все условия России. Такой исход переговоров предрек обвиняемый в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Если ехать туда без ничего, то очевидно, что все условия приходится принимать. Не с чем ему туда ехать», — сказал он.

По его словам, Европа именно по этой причине продолжает угрожать РФ новыми санкциями — чтобы создать видимость сохранения имиджа Зеленского. При этом США понимают, что украинский президент попытается сорвать переговоры, в связи с чем спецпосланники Кит Келлог и Стив Уиткофф также едут в Стамбул на переговоры, подчеркнул депутат.

Ранее Дубинский подвел итоги западной помощи Украине. «Проект анти-Россия принес своим авторам — [миллиардеру Джорджу] Соросу и глобалистам — десятикратный выхлоп в виде заработков на энергетике, военной промышленности и контроле над ресурсами», — сказал он.

