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04:13, 15 мая 2025Бывший СССР

Депутат Рады предрек исход переговоров для Зеленского

Дубинский: Зеленский будет вынужден согласиться на условия РФ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: President Of Ukraine Office / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден принять все условия России. Такой исход переговоров предрек обвиняемый в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Если ехать туда без ничего, то очевидно, что все условия приходится принимать. Не с чем ему туда ехать», — сказал он.

По его словам, Европа именно по этой причине продолжает угрожать РФ новыми санкциями — чтобы создать видимость сохранения имиджа Зеленского. При этом США понимают, что украинский президент попытается сорвать переговоры, в связи с чем спецпосланники Кит Келлог и Стив Уиткофф также едут в Стамбул на переговоры, подчеркнул депутат.

Ранее Дубинский подвел итоги западной помощи Украине. «Проект анти-Россия принес своим авторам — [миллиардеру Джорджу] Соросу и глобалистам — десятикратный выхлоп в виде заработков на энергетике, военной промышленности и контроле над ресурсами», — сказал он.

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