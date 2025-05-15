Депутат Рады уличил Зеленского в срыве переговоров с Россией в Турции

Дубинский: Зеленский пытается сорвать переговоры с Россией в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский пытается сорвать переговоры с Россией по урегулированию конфликта, запланированные на 15 мая в Турции. Об этом заявил находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«То только он будет говорить с [президентом России Владимиром] Путиным. То "указ не отменю". То "буду ждать Путина" и решу, встречаться или не встречаться. То решу после встречи с [президентом Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом. То решу, будет моя делегация встречаться или не встречаться. То теперь ему делегация не такая — "бутафорская"», — написал парламентарий.

Урегулирования конфликта не будет, пока президент США Дональд Трамп не поймет, что переговоры срывает именно Зеленский, добавил Дубинский.

Ранее Зеленский высказался о российской делегации на переговорах в Стамбуле. Он назвал состав российской переговорной группы «бутафорским».